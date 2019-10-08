Дамаск, , 07:44 — REGNUM В сирийской провинции Идлиб уничтожена большая пещера, служившая пунктом дислокации боевиков, сообщил журналистам командир инженерного подразделения войск САР, передает 8 октября пакистанский источник UrduPoint News.

Взрыв Michael Deal

Как пояснил военный, речь идет не об одной пещере, а о системе пещер, главная из которых (150 м длиной) имеет множество тоннелей и ответвлений. Внутри было обнаружено много мин, поэтому было принято решение не тратить время на длительное разминирование спелеообъекта, а взорвать его.

Кроме мин в пещере было обнаружено многочисленное оружие, произведенное в США и других странах НАТО. Предположительно, здесь исламские радикалы прятались от авиаударов, держали пленных и собирали беспилотные летательные аппараты.

Все оружие, которое удалось добыть из пещеры, передано на военные склады сирийской армии.