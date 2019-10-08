Токио, , 07:15 — REGNUM Правительство Японии заявило КНДР решительный протест в связи со столкновением рыболовного траулера Северной Кореи с судном рыболовной инспекции Японии в японской исключительной экономической зоне, сообщил 8 октября премьер-министр Японии Синдзо Абэ на заседании парламента.

Соответствующее заявление передано северокорейской стороне в столице Китая по дипломатическим каналам.

Японский премьер-министр заявил, что КНДР ведёт незаконный промысел в пределах экономической зоны Японии, что угрожает безопасности и работе японских рыбаков. Японские власти примут решительные меры для пресечения таких действий, сообщил он.

По японским данным, в 350 км от полуострова Ното в исключительной экономической зоне страны 7 октября рыболовецкая шхуна из Северной Кореи, подозреваемая в противозаконном лове кальмара, совершила столкновение с судном рыболовной инспекции Японии. В результате полученных повреждений рыбацкое судно пошло ко дну. Шестьдесят человек команды из воды спас корабль японской береговой охраны. Рыбаков погрузили на борт другой шхуны из КНДР, находящейся в этом районе.

Северокорейские рыболовецкие суда, как заявляет японская сторона, последнее время регулярно выходят на промысел в этой зоне. Рыболовная инспекция страны восходящего солнца насчитала в 2018 году более 5000 случаев незаконного промысла в исключительной экономической зоне страны.

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