Новосибирск, , 07:03 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал назначение начальника департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анны Терешковой вице-мэром, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«С 7 октября назначил Анну Терешкову на должность заместителя мэра города Новосибирска, с сохранением статуса начальника департамента культуры, спорта и молодёжной политики, — написал Локоть на своей странице в социальной сети Facebook. — В новом качестве жду от Анны Васильевны комплексного подхода к сохранению и обновлению городских парков, а также особого внимания к подготовке Новосибирска к приёму международных соревнований: молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году и мирового первенства по волейболу среди мужчин в 2022 году».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 7 октября Анна Терешкова переведена на должность заместителя мэра Новосибирска — начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики. По словам самой Терешковой, она займётся подготовкой города к чемпионату мира по волейболу, чемпионату мира по хоккею и изменениями комфортной городской среды «в соответствии с международными стандартами».

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