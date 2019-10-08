Кито, , 06:46 — REGNUM Президент Эквадора Ленин Морено обвинил лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и эквадорского экс-президента Рафаэля Корреа в организации массовых протестов в стране, сообщает газета El Comercio.

Также Морено назвал уличные протесты в стране «попыткой переворота».

«То, что происходит сейчас в Эквадоре, не является народным недовольством из-за решений правительства. Неужели это совпадение, что Корреа, Патиньо и Пабон посещали Венесуэлу несколько недель назад? Мадуро вместе с Корреа начали план по дестабилизации, это они стоят за попыткой переворота», — заявил он.

Морено также высказал признательность вооруженным силам Эквадора за лояльность правительству.

Как сообщало ИА REGNUM, в Эквадоре уже пять дней продолжаются уличные протестные акции, нередко перерастающие в столкновения с полицией и беспорядки. За это время правоохранители задержали 477 человек. В стране также введен режим чрезвычайного положения.

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