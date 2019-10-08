Вашингтон, , 06:18 — REGNUM Соединенные Штаты в настоящее время разрабатывают «невероятные новые вооружения», заявил президент США Дональд Трамп 7 октября в ходе беседы с журналистами.

«Мы уже разрабатываем невероятные новые вооружения. У нас есть такие образцы, которые никто не может себе даже представить… Что-то мы покажем, а что-то — нет», — заявил американский лидер.

Трамп также заявил, что США разрабатывают подводные лодки нового поколения, а также обновляют свой ядерный арсенал.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября американский президент Дональд Трамп отчитался о завершении процесса модернизации ядерных сил. Он добавил, что в Соединенных Штатах приняты на вооружение некие новые секретные образцы военной техники.

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