Вашингтон, , 05:47 — REGNUM Экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер ушел с должности исполнительного директора Института международного лидерства имени Джона Маккейна, сообщает пресс-служба института.

Причиной ухода Волкера назван внимание СМИ к скандалу, вызванному телефонным разговором президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По его мнению, этот скандал выставляет в негативном свете достижение института, а также подвергает угрозе его дальнейшее развитие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер покинул свой пост из-за скандала вокруг телефонного разговора Зеленского и Трампа. Позднее его вызывали в Конгресс США для дачи показаний в рамках расследования по импичменту американского лидера. Отмечалось, что допрос Волкера длился более девяти часов.

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