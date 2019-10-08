Вашингтон, , 05:49 — REGNUM Бывший посол США в РФ Джон Хантсман считает, что его стране следует налаживать конструктивные отношения с людьми, которые станут определять политику России в будущем. Его заявление опубликовано 7 октября газетой The Wall Street Journal,

Хантсман раскритиковал американский подход к отношениям с Россией, проведя аналогию с учениями «Пригнись и спрячься», периодически проводящимся в посольстве США для подготовки сотрудников к возможному нападению.

Он сказал, что подобный подход к РФ применяется уже рефлекторно и вредит интересам Америки.

Бывший посол в РФ считает, что Вашингтон «отрезает» себя от Москвы слепым применением санкций вместо того, чтобы «культивировать конструктивные отношения» с теми, кто будет задавать тон будущей российской политике. Хантсман заметил, что действие санкций, под которые уже подпадают почти 850 лиц и организаций, практически не подвергается анализу американскими специалистами.

Он отметил негативный эффект страха перед Россией, который начинает диктовать политику Белого дома и не даёт сформировать эффективный курс.

Хантсман заявил, что дипломатам пока удаётся удерживать страны от войны, но выразил обеспокоенность тем, что вражда с РФ «ограничит наши возможности в области установления стратегического взаимодействия» на длительный срок.

Дипломат был назначен руководителем американской миссии в РФ в октябре 2017 года. В августе 2019 года он подал в отставку. Его преемник в скором времени должен прибыть в Россию, но пока неясно, кто заменит Хантсмана.