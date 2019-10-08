Каракас, , 04:47 — REGNUM Продолжить укрепление воинской группировки на границе с Колумбией решил президент Венесуэлы Николас Мадуро, сообщает 7 октября местный источник Panorama.

Танки венесуэльской армии Cancillería del Ecuador

«Я решил продолжить оранжевую тревогу (второй этап) в защиту национальной территории», — заявил президент. По его словам, Венесуэла не может допустить того, чтобы на ее территории находились иностранные военные.

Мадуро напомним, что боливарианские национальные вооруженные силы продемонстрировали возможности развертывания на всех уровнях.

В то же время, глава государства отметил, что Венесуэла не намерена вести военные действия ни с Колумбией, ни с иными странами. Обращаясь к колумбийцам, Мадуро посоветовал им остерегаться Ивана Дуке, поскольку он хочет создать новые планы насилия в стране.

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