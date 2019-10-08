Москва, , 04:15 — REGNUM Задержанная ранее для часового допроса ФБР депутат Госдумы Инга Юмашева вылетела из США, сообщает 8 октября ТАСС.

На рейс сообщением «Нью-Йорк — Москва» депутат зарегистрировалась в аэропорту Джона Кеннеди. О каких-либо инцидентах на территории воздушной гавани не сообщается.

Ранее, 6 октября, Ингу Юмашеву, прибывшую в США для участия в форуме «Диалог Форт-Росс», задержали сотрудники ФБР и в течение часа задавали ей «неприемлемые вопросы».

Нотой протеста на сканадльную ситуацию отреагировали в российском МИДе, тревожным назвал произошедшее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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