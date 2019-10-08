Вашингтон, , 03:59 — REGNUM Три комитета палаты представителей Конгресса США запросили документы по военной помощи Украине у главы Пентагона Марка Эспера. Об этом говорится в письме, подписанном главами комитетов по разведке, иностранным делам, реформам и надзору.

Конгрессмены запрашивают у министра обороны США Марка Эспера и и.о. директора административно-бюджетного управления Белого дома Рассела Воута. Американских законодателей интересует, каким образом президент США Дональд Трамп якобы вынуждал Украину вмешаться в президентские выборы 2020 года и задерживал военную помощь, одобренную Конгрессом. В комитетах полагают, что именно таким образом Трамп подвергал угрозе национальную безопасности Соединенных Штатов. Затребованные документы конгрессмены планируют получить не позднее 15 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел обвинила госсекретаря Майка Помпео в невыполнении требований Конгресса. По ее словам, Помпео должен был в установленный срок предоставить документы по связям с Украиной, однако никаких документов американские законодатели от него не получили до сих пор.

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