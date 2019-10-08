Токио, , 04:03 — REGNUM Пилотный тур на Курильские острова для семнадцати туристов из Японии состоится с 11 по 16 октября. Об этом 8 октября сообщает телеканал NHK.

По информации телеканала поездка на ближайшие к Японии южные острова Курильской гряды будет стоить туристу 300 тыс иен ($2,8 тыс). Поездка обеспечивается японской страховкой. В группе в основном туристы пенсионного возраста.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, всего 11 октября на Кунашир и Хоккайдо отправятся пятьдесят человек — помимо туристов в группу войдут представители туристической отрасли, чиновники, врачи и переводчики.

На Кунашире гости посетят православные храмы и музеи. На Итурупе в планах поездка на горячие источники и белые скалы.

Напомним, с 2020 года Ростуризм планирует организовать регулярные туры для граждан Японии на Курильские острова и рассчитывает увеличить к 2023 году взаимный туристический поток до 400 тыс. человек в год.

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