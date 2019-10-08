Вашингтон, , 03:54 — REGNUM Президент США Дональд Трамп призвал Китай к гуманному решению ситуации в Гонконге, иной сценарий, сказал он журналистам 7 октября, отрицательно скажется на американо-китайских торговых переговорах.

Си Цзиньпин и Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Трамп заявил о желании американской стороны «видеть очень гуманное решение» и выразил надежду на то, что именно так и будет. Он сказал, что «если произойдет что-то плохое», это негативным образом отразится на ходе торговых переговоров межу США и КНР. Глава Белого дома считает, что китайцы «должны» мирно урегулировать эту ситуацию.

Дональд Трамп полагает, что очередной раунд торговых консультаций США-КНР, который пройдёт 10 октября в Соединённых Штатах, имеет шанс оказаться продуктивным. Он снова отметил, что американская сторона стремится к всеобъемлющему, а не частичному соглашению в сфере торговли с Китаем.

КНР и Соединённые Штаты уже несколько месяцев пытаются договориться, двенадцатый раунд переговоров прошёл в Шанхае 30−31 июля. Следующий должен начаться в США в течение этой недели. В сентябре стороны предварительно обсудили торговый дисбаланс и защиту инвесторов.