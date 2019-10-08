Якутск, 8 октября 2019, 04:00 — REGNUM Бывший заместитель мэра Якутска, в 2003—2007 годах, Игорь Тресков 1 октября занял должность вице-губернатора Московской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Московская областная дума единогласно согласовала зампредседателя правительства Московской области Игоря Трескова на должность вице-губернатора.
Кандидатуру предложил губернатор области Андрей Воробьев.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября жители Московской области принимали поздравления с 90-летием со дня образования субъекта. Одним из первых их поздравил президент РФ Владимир Путин.