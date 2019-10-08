Киев, , 03:03 — REGNUM Арест бывшего депутата Верховной рады Сергея Пашинского должен стать сигналом бывшему президенту Украины Петру Порошенко, поскольку он может стать следующим клиентом следственного изолятора. Соответствующий комментарий опубликовал в своем Telegram-канале украинский юрист Андрей Портнов.

«Петр Порошенко, надеюсь, Вам понятно сегодняшнее решение суда по Пашинскому», — задает риторический вопрос юрист.

«Мы будем продолжать формировать вокруг Вас уголовную повестку и объяснять людям структуру каждого Вашего преступления. Мы будем делать всё, чтобы у властей не осталось другого выхода и Вы стали следующим клиентом следственного изолятора», — заявил Портнов.

По мнению юриста, дело Порошенко должно стать уроком для все граждан страны «на десятки лет».

Напомним, Портнов вместе с группой юристов выдвинул серьезные обвинения против бывшего президента Украины Петра Порошенко, бывшего секретаря службы безопасности Украины Александра Турчинова и некоторых других лиц.