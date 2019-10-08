Вашингтон, , 03:14 — REGNUM Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель заявил, что Администрация США обдумывает возможность выхода из Договора по открытому небу (ДОН), текст письма Роберту О'Брайену, помощнику президента США по национальной безопасности, в котором выражается обеспокоенность таким шагом, был опубликован 7 октября пресс-службой комитета.

Конгрессмен-демократ, избранный от штата Нью-Йорк, по его словам, «глубоко встревожен» известием о возможном выходе США из Договора по открытому небу, который рассматривается администрацией президента США Дональда Трампа.

Энгель решительно предостерёг администрацию от «столь безрассудного шага».

ДОН — многосторонний международный договор, подписанный в 1992 году в Хельсинки представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Договор устанавливает режим открытого неба, цель которого — обеспечить возможность его участникам совершать облёты территорий друг друга.

Россия ратифицировала Договор по открытому небу в 2001 году.