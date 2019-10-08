Ереван, 8 октября 2019, 02:47 — REGNUM В Армении стартовал 23-й Всемирный конгресс по информационным технологиям WCIT-2019. Для участия в конгрессе в Ереван прибыли знаменитости, в частности, всемирно известная американская телезвезда армянского происхождения Ким Кардашян, которая выступит с речью 8 октября, американский рок-певец и музыкант армянского происхождения Серж Танкян и известный французский футболист армянского происхождения Юрий Джоркаефф.
По мнению Джоркаеффа, ещё пять лет назад он не мог представить, что в Армении возможно проведение такого масштабного мероприятия.
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