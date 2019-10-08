Ереван, , 02:47 — REGNUM В Армении стартовал 23-й Всемирный конгресс по информационным технологиям WCIT-2019. Для участия в конгрессе в Ереван прибыли знаменитости, в частности, всемирно известная американская телезвезда армянского происхождения Ким Кардашян, которая выступит с речью 8 октября, американский рок-певец и музыкант армянского происхождения Серж Танкян и известный французский футболист армянского происхождения Юрий Джоркаефф.

По мнению Джоркаеффа, ещё пять лет назад он не мог представить, что в Армении возможно проведение такого масштабного мероприятия.

«Я очень впечатлен. Четыре месяца назад я разговаривал с министром, отвечающим за высокие технологии, и тогда он мне сказал, что происходит сегодня в Армении. Он сказал, что люди думают не только о сегодняшнем, но и о завтрашнем дне, и фактически они сделали это, сделали за очень короткий период времени. Вы чувствуете человеческую энергию, это что-то единое. И я очень рад, что нахожусь здесь», — сказал Джоркаефф.

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