Вашингтон, , 02:44 — REGNUM Министерство торговли США внесло в черный список 28 китайских организаций, которые, по мнению американского минторга, нарушают права мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Документ с постановлением опубликован на сайте Федерального реестра США.

По мнению американского правительства, деятельность этих организаций идет вразрез с внешнеполитическими интересами США. Якобы эти 28 китайских организаций «вовлечены в нарушение прав человека», а также в «высокотехнологичный надзор» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Ограничения, наложенные на эти организации, будут связаны с экспортом и реэкспортом товаров. Также Вашингтон может отказать им в лицензировании поставок.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года Госдеп США выразил обеспокоенность визитом замглавы ООН в Синьзян-Уйгурский автономный район Китая. По мнению Вашингтона, поездка столь высокого представителя ООН не уместна в связи с «беспрецедентной репрессивной кампанией», которую якобы проводят китайские власти в этом регионе.

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