Багдад, , 02:28 — REGNUM Начать расследование в связи с убийством мирных жителей и правоохранителей потребовал президент Ирака Бахрам Салих и призвал простестующих начать общенациональный диалог, передает 8 октября Xinhua.

Обращаясь к народу Ирака, Салих заявил о необходимости «присоединиться к конструктивному и подлинному диалогу в национальных рамках, который гарантирует информирование людей о шагах реформы, и проводить прямые и ежедневные встречи с нашей молодежью во всех городах».

Президент считает необходимым сдерживать протесты, поскольку на их фоне существует угроза вмешательства во внутренние политические процессы внешних сил, а также решительно осудил случаи применения боевого оружия против демонстрантов и правоохранителей, потребовав незамедлительного и тщательного расследования произошедшего.

Напомним, за последние несколько дней во время массовых протестов в Ираке погибло более сотни человек, ранения получили более шести тысяч протестующих.

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