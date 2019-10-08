Вашингтон, , 02:32 — REGNUM Представитель администрации США заявил, что вывод американских военнослужащих из района операции Турции в Сирии не значит, что Америка отзывает свои войска из зоны сирийского конфликта. Он сделал такое заявление 7 октября на брифинге для журналистов.

Представитель американской администрации заявил, что от пятидесяти до ста военнослужащих США переместят в другой район Сирии, это не означает вывода из страны американского контингента. Он добавил, что США стремится к скорейшему возвращению своих солдат домой, но сейчас пока не время для этого.

Он подчеркнул, что Соединённые Штаты не поддерживают турецкую операцию на северо-востоке Сирийской Республики.

Высокопоставленный представитель администрации опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что решение переброске части американского контингента стало сюрпризом для оборонного ведомства США.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил 1 октября, что Турция будет действовать самостоятельно для создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку турки не достигли результата в переговорах с представителями США.

6 октября Эрдоган беседовал по телефону с президентом США Дональдом Трампом, после которой Белый дом заявил, что Соединённые Штаты не поддержат военную операцию Турции на севере Сирии и не примут в ней участия. При этом военнослужащие США не будут находиться в зоне проведения этой операции.

7 октября Эрдоган сообщил, что США начали вывод войск с северо-востока Сирии, где Турция планирует операцию для создания зоны безопасности.