Киев, , 02:03 — REGNUM Договариваться, тянуть или бросить: Украина может использовать несколько тактик в отношении республик Донбасса, заявил 7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Можно сделать три варианта, я вижу, что не меньше трех: можно попробовать договориться в рамках того несправедливого процесса, в который мы влезли много лет назад (Минские соглашения — прим. ИА REGNUM). Вторая тактика: тянуть бесконечно долго, пока будут убивать наших солдат и пока люди по ту сторону линии соприкосновения возненавидят нас окончательно и никогда мы не сможем их вернуть. Или третий вариант — никогда больше не возвращаться к этой части Украины», — заявил глава МИД страны.

Далее министр пояснил, что администрация президента Украины Владимира Зеленского пытается завершить то, что уже начато его предшественниками в Минске. Однако, в случае если эти попытки не увенчаются успехом, Украина может вновь рассмотреть вариант привлечения международного миротворческого контингента как минимум на линию соприкосновения, а лучше на всю территорию республик Донбасса.

Напомним, ранее Пристайко заявил о том, что Москва ищет подвод для неучастия во встрече «нормандской четверки».

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