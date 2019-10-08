Киев, , 01:50 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Россия пытается найти повод, чтобы сорвать встречу глав государств «нормандской четверки». Об этом он сказал на передаче «Свобода слова» телеканала ICTV .

Украинский министр заявил, что российская сторона выдвинула третье условие, при том, что были оговорены только два: прекращение огня с поддержанием «хлебного перемирия» и согласование «формулы Штайнмайера». РФ теперь ставит условием имплементацию «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины.

Пристайко считает, что это связано с выполнением Украиной двух первых условий, и Россия «вынуждена искать» новые причины, чтобы не проводить встречу глав «нормандской четвёрки».

Глава МИД Украины напомнил о том, что сначала президент РФ Владимир Путин ссылался на отсутствие технической возможности приехать на встречу. Тем временем три лидера из четырёх готовы, по словам Пристайко. «Встреча откладывается все дальше и дальше», — посетовал он.

Напомним, 4 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал заявление, в котором сказал о том, что дата встречи «нормандской четвёрки» зависит от графиков глав её государств.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что сроки проведения саммита в «нормандском формате» определят сами лидеры. Также помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что определение сроков начала встречи возможно только после отвода в Донбассе войск с линии соприкосновения на согласованных ранее двух участках.