Вашингтон, , 00:59 — REGNUM Соединенные Штаты и Австралия будут укреплять связи между правоохранительными органами стран для проведения проверки расследования экс-спецпрокурора США Роберта Мюллера по делу о так называемом «российском вмешательстве» в выборы американского президента в 2016 году, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что генпрокурор США Уильям Барр и глава австралийского МВД Питер Даттон встречались в Вашингтоне для работы над соглашением, которое позволит сотрудникам полиции двух стран оперативно обмениваться данными и доказательствами. Отмечается, что Белый дом уже работает над аналогичным сообщением в Еврокомиссией.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября Австралия согласилась оказать помощь Соединенным Штатам в проверке причин расследования Мюллера. Глава австралийского МИД Марис Пэйн заявила, что помощь США, как «самому важному союзнику», находится в сфере государственных интересов страны.

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