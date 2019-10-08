Кишинёв, , 00:59 — REGNUM Социалист Иван Чебан имеет самые высокие шансы на побелу на выборах мэра столицы Молдавии Кишинева. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в Кишиневе CBS-AXA по заказу организации WatchDog, передает ИА REGNUM.

По данным опроса, 41,7% респондентов готовы голосовать за кандидата от Партии социалистов Чебана, 30,8% — за сопредседателя блока ACUM Андрея Нэстасе. Третье место может занять бывший градоначальник Дорин Киртоакэ — за него готовы голосовать 8,3%. Остальные кандидаты набрали бы менее 5%.

Опрос проведен с 25 сентября по 4 октября среди 502 респондентов в Кишиневе. Погрешность +/ — 4,4%.

Отметим, что до сих пор левым кандидатам ни разу не удавалось выиграть на выборах мэра Кишинева.

Выборы в Кишиневе пройдут 20 октября.