Телль-Абьяд, , 01:08 — REGNUM Турецкая артиллерия вечером 7 октября нанесла удар по позициям курдских отрядов коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) в пограничном районе на севере провинции Ракка, сообщает сирийская радиостанция Sham FM.

Позиции курдов восточнее города Телль-Абъяд подверглись артиллерийскому обстрелу. Об убитых и раненых с курдской стороны пока сведений нет.

Незадолго до этого ВВС Турции подвергли ракетно-бомбовому удару штаб СДС в районе Телль-Тавиль возле города Эль-Маликия в провинции Хасеке.

По сведениям Al Hadath, турецкая авиация отработала по курдам также в районе Сирийско-Иракской границы возле погранперехода в Самалике, где в итоге разрушены два моста.

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