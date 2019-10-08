Дамаск, 8 октября 2019, 00:34 — REGNUM ВВС Турции приступили к бомбардировкам северо-восточных районов Сирии вблизи границы с Ираком. Атаке подверглись объекты Сирийских демократических сил (СДС) в провинции Эль-Хасака, сообщает сирийское агентство SANA.
Согласно источнику, целью атаки были объекты СДС, расположенные вблизи сирийско-иракского пропускного пункта Сималка, а также подразделения курдской милиции, расположенные в сельской местности Маликия.
По предварительным данным, в результате атак был нанесен материальный ущерб. Человеческих жертв нет.
Напомним, Турция объявила о начале военной операции на северо-востоке Сирии и намерении создать там зоны безопасности. В регионе действуют Сирийские демократические силы, куда помимо курдов входят также отряды народной самообороны и различные оппозиционные арабские группы.