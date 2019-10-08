Кишинёв, , 00:06 — REGNUM Высшая судебная палата (ВСП) Молдавии отклонила ходатайство адвокатов экс-премьер-министра Владимира Филата о пересмотре дела в отношении бывшего политика, по которому его приговорили к девяти годам тюрьмы. Как передает ИА REGNUM Филата признали виновным в коррупции и получении взяток.

Адвокаты экс-премьера добивались пересмотра дела, утверждая, кто деньги, украденные из банковской системы Молдавии, которые приписывают Филату, на самом деле были получены олигархом Иланом Шором и его компаниями.

Сам Илан Шор ранее дал показания, благодаря которым и арестовали Филата. Сейчас Шор бежал из Молдавии и скрывается в Израиле.