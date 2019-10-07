Дамаск, , 23:00 — REGNUM Самолёты ВВС Турции нанесли воздушный удар по базе курдских отрядов из состава «Сирийских демократических сил» (SDF) в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии, сообщает 7 октября ливанский телеканал al-Mayadeen.

Самолёт ВВС Турции kevinmcgill

Телеканал ссылается на информацию своего корреспондента. Он утверждает, что авиаудар произошёл в окрестностях города аль-Маликия в провинции Хасеке.

В свою очередь, сирийский гостелеканал Ikhbariya также сообщил о турецком авиаударе по силам SDF в деревне Телль-Тавиль у города Маликия.

Кроме того, сирийское радио сообщило, что ВВС Турции разрушили два моста на границе Сирии с Ираком.

О жертвах и прочих результатах воздушной атаки информации пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители курдских формирований SDF заявили об уходе американских войск от пограничных с Турцией территорий на севере Сирии, где президент Турции Эрдоган пообещал провести военную операцию против курдских отрядов.

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