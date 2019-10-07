Сухум, , 22:51 — REGNUM 7 октября 2019 года в Верховный суд Абхазии поступила кассационная жалоба от представителя истца — проигравшего кандидата в президенты республики оппозиционера Алхаса Квицинии на решение Верховного суда от 20 сентября 2019 года по иску о признании незаконным и недействительным решения ЦИК об итогах президентских выборов. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба Верховного суда Абхазии.

Оппозиция просит суд кассационной инстанции отменить решение Верховного суда и удовлетворить требования Алхаса Квицинии о признании незаконным и недействительным решения Центризбиркома об итогах президентских выборов. В жалобе указывается, что в ходе разбирательства Верховный суд неправильно применил нормы материального права и допустил процессуальные нарушения.

Одновременно с кассационной жалобой было подано ходатайство с просьбой к суду второй инстанции применить меры предварительной защиты и отменить назначенную на 9 октября инаугурацию избранного президента Рауля Хаджимбы.

Кассационная жалоба подлежит рассмотрению в течение двух месяцев с момента поступления в суд кассационной инстанции.

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