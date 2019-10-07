Лондон, , 22:30 — REGNUM Полиция Лондона сообщила об аресте 135 участников акции протеста движения Extinction Rebellion («Восстание против вымирания», XR), 7 октября передает агентство Associated Press.

Extinction Rebellion («Восстание против вымирания») Alexander Savin

В Лондоне радикальные экоактивисты попытались заблокировать набережную королевы Виктории, в непосредственной близости от министерства обороны Великобритании.

7 октября акции протеста «зеленых радикалов» из XR прошли в 60 городах мира. В протестах приняли участие тысячи активистов организации, основанной в Великобритании в 2018 году.

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