Екатеринбург, , 06:15 — REGNUM Голосование о новом месте для храма Святой Екатерины в Екатеринбурге будет транслироваться в прямом эфире через интернет. Об этом заявил глава аппарата мэрии Илья Захаров, сообщает «Коммерсант».

За видеофиксацию будет отвечать «Ростелеком» — мэрия уже договорилась с компанией. Уже начата установка видеокамер на всех участках, где пройдёт голосование.

Трансляция будет доступна любому пользователю интернета через официальный городской портал «Екатеринбург.рф».

Напомним, опрос о судьбе храма Святой Екатерины пройдёт 13 октября 2019 года. Общественники из «Парков и скверов Екатеринбурга» также проводят свой, неофициальный опрос — по мнению активистов, официальное голосование можно будет легко сфальсифицировать.

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