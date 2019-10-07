Баку, , 22:29 — REGNUM Азербайджан открыл на территории Давид-Гареджи в Агстафинском районе республики пограничную заставу «Кешикчи гала». Об этом 7 октября сообщили в государственной пограничной службе Азербайджана.

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На церемонии открытия пограничного комплекса было отмечено, что открытие заставы, наряду с защитой границы, служит цели защиты национально-культурного наследия азербайджанского народа. Также было указано, что «грузино-азербайджанская государственная граница всегда была образцом дружбы и стратегического партнерства», и отмечено, что азербайджанские пограничники осуществляют взаимовыгодное сотрудничество высокого уровня с грузинскими коллегами.

Погранзастава находится на высоте 850 м над уровнем моря и охватывает обширную географическую область, включающую в себя государственную границу с Грузией, историко-культурный заповедник «Кешикчидаг».