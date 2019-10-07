Тбилиси, , 22:14 — REGNUM «Оккупация» Абхазии и Южной Осетии является большим вызовом. Правительство Грузии стремится разрешить конфликт дипломатическим путем. В этом процессе должна принимать участие вторая сторона — Россия. Об этом 7 октября заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время встречи с патриархом Грузии Илией Вторым, передает «Интерпрессньюс».

Франк-Вальтер Штайнмайер Kuebi

Президент отметил, что в последние месяцы ведутся работы по установке новых ограждений, усилился контроль границ по «линии оккупации», что вредит простым людям, живущим по обе стороны от границы. При этом в ходе разрешения конфликтной ситуации неизбежно дипломатическое взаимодействие с Москвой.

«Я знаю, что ваше правительство ищет выход, чтобы решить конфликт дипломатическим путем и, конечно, в это должна быть включена и вторая сторона, активная включенность России тут неизбежна»

Напомним, что Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Тбилиси с первым в ранге президента Германии официальным визитом 6 октября вечером, а официальные встречи проводил 7 октября. Визит президента Германии закончится 8 октября.

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