Екатеринбург, , 21:32 — REGNUM В столицу Среднего Урала прибыла новый генеральный консул Республики Кипр Мария Симеониду. Об этом заявили в представительстве российского МИД в Екатеринбурге в Facebook.

Симеониду с сегодняшнего дня начала свою работу. В консульский округ дипломата входят все регионы УрФО.

Новому генконсулу 57 лет. Она закончила Афинский университет имени Каподистрии по специальности «Экономика» и владеет английским языком. На государственную службу Симеониду пришла в 1992 году. Дипломат ранее работала в министерстве финансов, а также в министерстве иностранных дел республики.

Напомним, ранее в Екатеринбурге сменился генеральный консул ФРГ. Новым генконсулом назначили Матиаса Крузе.

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