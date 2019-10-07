Нью-Йорк, США, , 21:21 — REGNUM Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш призывает все стороны, которые присутствую на северо-востоке Сирийской Арабской Республики, проявить максимальную сдержанность. Об этом на брифинге завил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш U.S. Mission Photo

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил начать военную операцию на северо-востоке Сирии по установлению «зоны безопасности». Речь идет об очередной попытке Турции отторгнуть от Сирии северо-восточные области, населенные курдами. При этом Эрдоган требовал от США содействовать установлению «зоны безопасности» и признать курдские формирования террористическими организациями.

Власти США заявили, что ни в какой военной операции Турции они участвовать не будут, а президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил стереть с лица земли экономику Турции, если Анкара «перейдет границы».

На это фоне министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Ирак и заехал также в иракский Курдистан.

Сирийские курды призвали Россию и сирийское законные власти защитить регион от турецкого вторжения. Одновременно с этим части турецкой армии начали концентрацию на границе с северо-восточной Сирией.

Дюжаррик отметил, что ООН находится в контакте с соответствующими сторонами через офис спецпосланника генсека ООН по САР Гейра Педерсена.

«Генсек следит за ситуацией на северо-востоке Сирии с большой обеспокоенностью, в частности, за рисками для гражданских лиц от какой-либо возможной эскалации ситуации. Очень важно, чтобы все стороны проявили максимальную сдержанность на данном этапе», — сказал Дюжаррик.