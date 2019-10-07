Бишкек, , 20:59 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков провел переговоры со спикером национальной ассамблеи Кувейта Марзуком Али Аль-Ганемом. Об этом сегодня, 7 октября, сообщает пресс-служба главы государства.

Киргизстанский лидер отметил, что благодаря кувейтским благотворительным фондам в Баткенской области появился социальный городок для 106 малообеспеченных семей и еще один такой же городок для 100 малообеспеченных семей — в Чуйской области.

В свою очередь глава нацассамблеи Кувейта выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству, в том числе в деле привлечения инвестиций в Киргизию для реализации совместных проектов в социально-гуманитарных, торгово-экономических и других сферах.

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