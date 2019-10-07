Госкомитет нацбезопасности Киргизии начал проверку по заявлению о факте коррупции после появления в интернете видеозаписи, на которой бывший директор госпредприятия «Инфоком» Талант Абдуллаев рассказывает о том, что экс-председатель государственной регистрационной службы Алина Шаикова якобы дала ему взятку за лоббирование интересов литовской компании «Garsu Pasaulis».

Бишкек, , 20:51 — REGNUM По словам Абдуллаева, который сейчас находится под домашним арестом, в январе 2019 года Шаикова передала ему $20 тысяч за продвижение интересов «Garsu Pasaulis» в рамках тендера на изготовление бланков биометрических паспортов.

Отметим, что ранее правительство Киргизии объявило государственный тендер на изготовление бланков электронных паспортов, победителем которого стала «Garsu Pasaulis».

Другие участники оспорили результаты конкурса, сославшись на то, что тендерная комиссия незаконно присудила первое место литовской фирме. Расследованием по данному факту занялась антикоррупционная служба госкомитата нацбезопасности.

В итоге председателя государственной регистрационной службы Алину Шаикову уволили, а затем против нее возбудили уголовное дело по факту коррупции. Летом 2019 года Шаикова бежала из страны, после чего ее объявили в розыск.