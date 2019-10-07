Ашхабад, , 20:51 — REGNUM В Доме дружбы народов Татарии в рамках дней культуры Туркмении проходит выставка туркменского декоративно-прикладного и изобразительного искусства, передает «Татар-информ».

На мероприятии представлены 92 экспоната государственного музея культурного центра и академии художеств Туркмении, доставленные в Казань из Ашхабада.

Посетители выставки имеют возможность ознакомиться с туркменскими коврами, одеждой из шелка и шерсти, платками, украшениями для верблюдов и коней, ювелирными изделиями и музыкальными инструментами.