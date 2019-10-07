Москва, , 20:33 — REGNUM Самая большая проблема президента Украины Владимира Зеленского в том, что он не готов идти на радикальные меры. Об этом заявил политолог Дмитрий Абзалов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Порошенко и Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зеленский показывает, что его можно продавить — это его основная проблема», — отметил эксперт.

Из-за этого радикальные политические силы, которые получили низкую поддержку на последних выборах в Верховную раду Украины, навязывают власти свою повестку и заставляют считаться с собой. Сложившейся ситуацией уже воспользовался бывший президент республики Пётр Порошенко, который активно выступает против действий новой власти, например, в вопросе подписания «формулы Штайнмайера», призванной помочь урегулировать конфликт в Донбассе.

«Порошенко, которого не посадили за это время, даже обвинений не предъявили, теперь за любое действие в отношении него будет выставлять себя как политическую жертву: я вышел, вывел людей, теперь меня пытаются наказать. Вот в чём ошибка Зеленского, ему не хватает жёсткости и последовательности», — сказал Абзалов.

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