Москва, , 00:03 — REGNUM Сегодня, 8 октября, в Госдуме пройдет встреча российских депутатов с парламентариями из Грузии, сообщает ИА REGNUM.

Предстоит встреча межпарламентской группы диалога Россия — Грузия. Со стороны Грузии в мероприятии примут участие Гиоргий Ломиа, Ада Маршания и Гога Тевдорадзе.

Планируется обсудить широкий круг тем, отметил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ).

Это уже второй визит парламентариев («Альянс патриотов Грузии») в Россию после всплеска русофобских настроений в Грузии. Летом 2019 года делегация оппозиционных депутатов из Грузии уже приезжала в Москву, на встречах с депутатами Госдумы обсуждались вопросы сотрудничества в политической и гуманитарной сферах.

Отношения между Россией и Грузией ухудшились после конфликта в грузинском парламенте 20 июня, когда оппозиции не понравилось, что кресло спикера занял депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ). Москва вынуждена была принять ответные меры и ввести временный запрет на авиаперевозки в Грузию.

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