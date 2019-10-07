Москва, , 20:25 — REGNUM Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует действовать более решительно, иначе республику ждёт окончательный распад. Об этом 7 октября заявил депутат Государственной думы РФ Леонид Калашников (КПРФ) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Власть не может быть смешной. Он смешным был, когда вёл свою передачу. Но если власть смешная, её моментально сметут. Он легитимно получил власть. Ему надо действовать, он должен сказать: «шутки кончились», национальную гвардию взял, разоружил боевиков», — сказал Калашников.

В противном случае у Зеленского останется только вариант отказаться от попыток стабилизировать ситуацию в Донбассе. Решение относительно одного из двух сценариев: жёсткого, но необходимого, или мягкого, но бесперспективного, нужно принять в ближайшее время, считает парламентарий.

«Думаю, Зеленский сегодня ночью примет решение их арестовать или разоружить. Если он не примет это решение, государство начнёт рассыпаться», — сказал Калашников.

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