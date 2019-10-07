Киев, , 20:05 — REGNUM Встреча лидеров стран «нормандской четверки» вряд ли произойдет до конца 2019 года. Об этом 7 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил политический эксперт Дмитрий Снегирев.

«Вряд ли она произойдет до конца года, несмотря на оптимистические заявления и французской, и немецкой стороны, что встреча должна произойти буквально за пару недель. Российская сторона будет ожидать и тянуть паузу, чтобы по максимуму продавить собственное видение урегулирования ситуации на востоке Украины», — сказал Снегирев.

По его словам, Кремль пытается повысить субъектность ДНР и ЛНР в переговорах с Киевом и переложить на Украину возможный срыв нормандского формата переговоров.

«Срывом разведения войск Россия пытается повысить субъектность ДНР и ЛНР, усадить за стол переговоров с Киевом Луганск и Донецк… Россия пытается создать очередную дипломатическую вилку. Разведение привязано к встрече в нормандском формате. Соответственно, если разведение войск не произошло по той или иной причине, то соответственно вся ответственность за срыв нормандского формата ложится на плечи Украины», — рассказал Снегирев.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что сегодня в Золотом и Петровском (Донбасс) не произошло разведение войск из-за нарушения режима тишины. Он напомнил, что населенные пункты, из которых отводят вооруженные силы, не будут находиться в серой зоне, поскольку на их территории останутся украинские полицейские.