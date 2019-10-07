Москва, , 19:58 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин готов к провокациям в ПАСЕ, но настаивает на объединении усилий для борьбы с общими вызовами.

«Мы видим, как наша делегация отстаивала позицию нашей страны, была активна при обсуждении всех вопросов, которые звучали. Хотя были провокации. Да, они были. Но эти провокации опять идут со стороны тех стран, которые не могут сами себя обеспечить и отрабатывают это всё вот такими экстремистскими методами. Наверное, это будет какое-то ещё время. И к этому надо спокойно относиться», — сказал Володин в интервью «России-24».

Он допускает в будущем снижения поддержки антироссийских выпадов в ПАСЕ.

«В итоге мы должны прийти к разумной организации работы, потому что есть общие вызовы. И с этими общими вызовами нужно, сталкиваясь, объединять усилия и бороться. А когда там переводят это всё в скандалы и противостояния, от этого все страдают», — отметил спикер Госдумы.

От санкций большинство европейских стран потеряли рынки, добавил Володин, потери стран оцениваются в сумму более 100 млрд долларов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Страсбурге состоялась осенняя сессия ПАСЕ, в ее работе принимала участие делегация российских парламентариев. Дебаты 3 октября по теме митингов в Москве ознаменовались провокацией. Антироссийский активист попытался сорвать выступление главы российской делегации, вице-спикера Госдумы Петра Толстого («Единая Россия») на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), но был выдворен из зала по указанию спикера ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

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