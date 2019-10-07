Москва, , 19:54 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал власти Грузии дезавуировать слова о России как о стране-агрессоре.

«Сигнал должен быть один, во всяком случае, в этой ситуации: президент Грузии (Саломе Зурабишвили), которая публично сказала о России как стране-агрессоре, должна эти слова дезавуировать, извиниться и объяснить свою позицию. Как можно развивать отношения, если руководство Грузии вот так себя ведет», — заявил Володин в интервью телеканалу «Россия-24».

"Пускай власти Грузии выскажутся на этот счет. Нашкодить, обострить они, значит, смогли, оскорбить российский народ и нашу страну, у них ума хватило», — добавил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июне 2019 года депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) во время Межпарламентской ассамблеи православия, председателем которой он является, сел в кресло спикера грузинского парламента. Это не понравилась оппозиции, в Тбилиси прошли массовые протесты. Начался новый виток обострения российско-грузинских отношений.

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