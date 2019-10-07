Карталы, Челябинская область, , 19:50 — REGNUM В Челябинской области депутаты Карталинского района одобрили отставку временного руководителя территории Сергея Ломовцева. Вместо него также с приставкой и.о. назначена глава районной контрольно-счётной палаты Галина Синтяева.

По данным СМИ, ранее, 4 октября, депутаты отказались принимать его отставку. Тем не менее спустя три дня они изменили решение.

Ломовцев продолжит работу в мэрии на одном из ключевых постов.

Как сообщало ИА REGNUM, врио мэра был в конце сентября вызван губернатором Алексеем Ткслером из отпуска. Причиной стали проблемы с вхождением района в отопительный сезон.

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