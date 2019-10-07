Вашингтон, , 19:46 — REGNUM Президент США Дональд Трамп прямо заявил, что он разрушит экономику Турции, если Анкара решится на какие-либо действия, выходящие за «рамки дозволенного». Об этом Трамп написал на своей странице в сети микроблогов Twitter сегодня, 7 октября.

«Как я уже говорил ранее, если Турция сделает что-то, что я при всей своей огромной и непревзойденной мудрости сочту выходящим за рамки, я сотру экономику Турции с лица земли», — написал Трамп.

Президент Соединенных Штатов подчеркивает, что Турции и странам Евросоюза нужно обратить внимание на роль Вашингтона в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Трамп уверен, что США сделали намного больше в области борьбы с терроризмом чем кто-либо мог ожидать.

«Пришла пора другим силам в регионе защищать свою территорию», — заключил Трамп.

Напомним, что сегодня Трамп заявил, что Россия и Китай якобы недовольны решением США вывести свои войска с северо-востоке Сирии, так как хотят видеть Соединенные Штаты «погрязшими в бесконечных войнах». Трамп напомнил, что одним из его предвыборных обещаний было завершение «этих нелепых бесконечных войн».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил США начать военную операцию на северо-востоке Сирии по установлению «зоны безопасности», так как Вашингтон не хочет признавать находящиеся там формирования курдов террористическими.