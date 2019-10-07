Эрбиль, Ирак, , 19:33 — REGNUM Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прибыл в столицу Курдского автономного района Ирака город Эрбиль. Об этом сегодня, 7 октября, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров сегодня впервые за последние пять лет прибыл в Багдад с официальным визитом. Глава российского внешнеполитического ведомства провел переговоры с руководством Ирака, в том числе с президентом этой страны Бархамом Салехом. Переговоры проходили за закрытыми дверями.

В Эрбиль Лавров прибыл для переговоров с руководством Иракского Курдистана. Переговоры пройдут на фоне угроз властей Турции начать вторжение в сирийский Курдистан.