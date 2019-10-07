Дербент, Дагестан, , 19:32 — REGNUM Многих лет жизни и кавказского здоровья пожелал президенту России Владимиру Путину в день его 67-летия мэр дагестанского города Дербента Хизри Абакаров.

«Сегодня день рождения у самой яркой личности нашего времени, человека, с кем связана новейшая история нашей страны. От имени жителей Дербента поздравляю Владимира Владимировича с днём рождения», — написал градоначальник.

Абакаров также поблагодарил главу государства «за все, что он делает для нашей страны».

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