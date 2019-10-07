Москва, , 19:14 — REGNUM Радикалы подразделения спецназначения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), стремящиеся сорвать мирное урегулирование в Донбассе, сами не понимают, на что могут себя обречь. Об этом заявил председатель экспертного совета фонда «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

Воспоминание Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Весь этот «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который стоит в Донбассе, разбежится от падения на его лагерь только одной авиабомбы, если будет чему бежать. Настоящей войны для них ещё не было, и им не стоит звать, кликать её на свою голову», — заявил Трофимчук.

Ранее неонацистское формирование «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заняло населённый пункт Золотое, в районе которого планируется разведение сторон, чтобы бороться против «позорных» Минских соглашений и «формулы Штайнмайера»

Согласно договорённостям контактной группы, отвод украинских войск в Петровском и Золотом должен начаться 7 октября, но теперь этот процесс грозит сорваться. По словам неонацистов, их в село «пригласили» местные жители.