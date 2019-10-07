Москва, , 19:00 — REGNUM На Украине открыто призывают устроить террор в отношении населения ДНР и ЛНР после реинтеграции Донбасса в состав страны, что не может не запугивать жителей республик. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«На Украине пытаются давить на жителей Донбасса. Внутри Украины люди публикуют такие вещи, которые пугают этих людей. Будут сажать, 40 лет без политических прав. Это нормально?» — заявил Килинкаров.

В частности, речь идёт об украинском журналисте Олеге Радыке, который ранее призвал по итогам мирного урегулирования в Донбассе организовать для жителей региона фильтрационные лагеря.

«Когда мы войдем туда — 40 лет зачисток и антитеррор, запрет употребления русского языка для чиновников. Закрытие всех вузов. Всех. Пусть едут во Львов», — заявил Радык.