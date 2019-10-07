Киев, , 18:57 — REGNUM Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) объявило о переносе даты начала процесса разведения сил в районе посёлка Золотое в Донбассе, сообщает 7 октября телеканал «112 Украина».

По утверждению телеканала, ссылающегося на командование ВСУ и ООС, разведение сил перенесено 9 октября и должно начаться в 12:00.

Телеканал сообщает, что местные жители обеспокоены этими планами.

«Сейчас командование ВСУ и ООС пытается успокоить людей и донести, что ничего не угрожает жителям, которые останутся между обеими сторонами. Со своей стороны они сделают всё возможное для безопасности населения», — указано в сообщении телеканала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил об отмене отвода украинских подразделений, назначенного на 7 октября.

Поводом для такого решения Пристайко назвал продолжающиеся обстрелы.

Напомним, разведение сил конфликтующих сторон производится для исключения вероятности взаимных обстрелов, так как подразделения должны быть разведены на расстояние, превышающее дальность действия лёгкого вооружения.

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